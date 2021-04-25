В возрасте 59 лет умер дизайнер Альбер Эльбаз

Альбер Эльбаз умер 24 апреля, подтвердили в компании Compagnie Financière Richemont, партнере дизайнера по собственному бренду одежды AZ Factory.

Эльбаз известен в модной индустрии по большей части, как бывший креативный директор дома моды Lanvin. Он занимал этот пост целых 14 лет – с 2001 по 2015 год. Но из-за разногласий в новым владельцем французского дома, он решил покинуть должность.

До этого выходец из Марокко и Израиля успел поработать с легендарным брендом Yves Saint Laurent в течение трех лет. В 2000 году Альбера сменил Том Форд – бывший креативный директор Gucci, и Эльбаз перешел в итальянский бренд Krizia. Уволившись в 2001 году, дизайнер отправился в Индию, во время большого путешествия он создал более 2 тысяч скетчей. Отчаявшись найти работу в сфере моды, он задумался о том, чтобы стать врачом, однако вскоре получил предложение занять место креативного директора в Lanvin и отказался от идеи быть медиком. Совсем недавно, после долгого перерыва в карьере, Эльбаз представил свою первую коллекцию одежды AZ Factory на неделе моды в Париже.

Газета Haaretz сообщает, что причиной смерти дизайнера стала коронавирусная инфекция.