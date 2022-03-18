В Театре Ермоловой продолжается череда увольнений: актеры намерены бороться до конца

Полгода назад под сокращение попали 18 артистов театра. Некоторые из них смогли восстановиться в должности через суд. Некоторые из них снова под угрозой увольнения из-за прогулов. Среди этих людей оказалась и Василиса Пьявко, которая активно воюет с администрацией театра.

Актриса оказалась в немилости после своих слов о том, что в театре творится настоящий произвол. Ее обязали приходить на работу к 11:00, притом что репетиций у Василисы нет.

«С этими еще предстоит разобраться. Василиса тоже пойдет в суд. Это будет новый виток конфликта с администрацией. В начале апреля пройдет еще одно заседание суда. И при благоприятном исходе уже 13 артистов вернутся на работу», — высказалась актриса театра Елена Бурханова-Калинина.

Артисты обеспокоены происходящим, но сдаваться не собираются. «Будем бороться. То, что мы выиграли суд, очень важно. Значит, мы правы, а работодатель не прав, нарушил закон. Есть основания написать в департамент культуры письмо, чтобы наше руководство наказали. Мы будем требовать, чтобы их заменили», — приводит слова актерской трупы «Комсомольская правда».