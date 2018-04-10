«В таком возрасте — и полуголая»: в Сети раскритиковали отца Бузовой за смелые ретро-фото

Папа Ольги Бузовой решил признаться в любви ей и младшей сестре Анне необычным образом. Он выложил в свой Instagram детские снимки сестер, однако один из кадров привлек внимание фолловеров не столько своей трогательностью, сколько тем, что обе девочки на нем почти обнажены.

«А почему девочки в таком возрасте без футболок?», «Я в этом возрасте голая не ходила», «Кошмар, еще и выставлять такое», «У Бузовой ничего не меняется, сейчас тоже в одних трусах ходит», — написали возмущенные интернет-пользователи.