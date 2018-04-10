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«В таком возрасте — и полуголая»: в Сети раскритиковали отца Бузовой за смелые ретро-фото

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Фото из Instagram Игоря Бузова
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Игорь Бузов опубликовал архивные снимки из детства дочерей — Ольги и Анны. Однако большинство интернет-пользователей стали нападать на мужчину.

Папа Ольги Бузовой решил признаться в любви ей и младшей сестре Анне необычным образом. Он выложил в свой Instagram детские снимки сестер, однако один из кадров привлек внимание фолловеров не столько своей трогательностью, сколько тем, что обе девочки на нем почти обнажены.

«А почему девочки в таком возрасте без футболок?», «Я в этом возрасте голая не ходила», «Кошмар, еще и выставлять такое», «У Бузовой ничего не меняется, сейчас тоже в одних трусах ходит», — написали возмущенные интернет-пользователи.

Любопытно, что сама Ольга подлила масла в огонь комментариев, написав «Папа, где мой топик?» Мужчина ответил дочери: «Ну, недосмотрели, не додумали. Оль, ты не представляешь, есть фотка, где ты в купальнике, крутая такая, а Анюта прикрывает полотенцем то, чего нет». Бузов тут же показал этот снимок, и он понравился подписчикам гораздо больше.

Фото: Instagram

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