В стиле Барби: Чехова, Нельсон и Гребенкина побывали на девичнике Терешиной

Накануне Татьяна Терешина устроила традиционный девичник, на который позвала самых близких подруг — Анфису Чехову, Ирину Нельсон, Машу Цигаль и других. Девушки надели платья пастельных тонов, взяли с собой воздушные шарики и сладости, ведь мероприятие было организовано в стиле куклы Барби.

Сама виновница торжества красовалась в нежно-розовом платье фасона baby-doll, завила кудри и дополнила образ ободком с большим цветком. «Первый в жизни девичник) И надеюсь единственный», — написала Татьяна в своем Instagram, выложив сразу несколько ярких снимков соло и с подругами (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).