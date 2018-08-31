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В стиле Барби: Чехова, Нельсон и Гребенкина побывали на девичнике Терешиной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Терешина

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39-летняя беременная экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина скоро выходит замуж. По этому случаю певица пригласила подруг на девичник.

Накануне Татьяна Терешина устроила традиционный девичник, на который позвала самых близких подруг — Анфису Чехову, Ирину Нельсон, Машу Цигаль и других. Девушки надели платья пастельных тонов, взяли с собой воздушные шарики и сладости, ведь мероприятие было организовано в стиле куклы Барби.

Сама виновница торжества красовалась в нежно-розовом платье фасона baby-doll, завила кудри и дополнила образ ободком с большим цветком. «Первый в жизни девичник) И надеюсь единственный», — написала Татьяна в своем Instagram, выложив сразу несколько ярких снимков соло и с подругами (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, свадьба Татьяны Терешиной и ее избранника, бизнесмена по имени Олег, состоится 16 сентября. Певица также ждет от возлюбленного своего второго ребенка, который появится на свет в конце этого года. У Терешиной есть 4-летняя дочь Арис от отношений с телеведущим Славой Никитиным.

Фото и видео: Instagram

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