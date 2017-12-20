В Сети появилась информация, что 29-летняя Агния Дитковските и 36-летний Алексей Чадов снова вместе. Неужели экс-супруги помирились?

На днях в Сети заговорили о воссоединении бывших супругов Агнии Дитковските и Алексея Чадова. Оказалось, что экс-влюбленные все-таки не сошлись — они лишь приняли предложение вместе вести новое реалити-шоу телеканала СТС «Союзники» о разведенных парах, которые в экстремальных условиях будут бороться за главный приз в 10 миллионов рублей. Но победители потратят выигрыш не на себя, а на ребенка или детей.

«На самом деле я очень понимаю участников: мы с Агнией сами прошли через все это. У нас был совместный путь длиной в 10 лет, и за это время мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное — двигаться дальше и продолжать наше общее дело — воспитание сына», — так прокомментировал Алексей свое решение участвовать в проекте.

Именно ради съемок в «Союзниках» Агния и Алексей улетели вместе на Шри-Ланку в начале этого года, взяв с собой сына Федю. Говорят, что актеры давно нашли новых возлюбленных, но остались друзьями и часто проводят время друг с другом.

Фото: Global Look Press, Instagram