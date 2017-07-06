Интересный видеоролик появился в Instagram фигуристки

Татьяна Навка опубликовала в Instagram забавный видеоролик, в котором ее супруг — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — катается на сегвее и при этом умудряется поочередно правой и левой рукой набивать баскетбольный мяч. На заднем плане в кадр попали младший сын Дмитрия Дени и дочь Надежда, которые также играют с мячом.

«По многочисленным заявкам», — подписала ролик фигуристка, добавив хештег «в спортивной семье здоровый дух».

Пользователи оценили не только спортивные навыки Дмитрия Пескова, но и сплоченность семьи: «Ловко!», «У Дмитрия Сергеевича прекрасная форма💪🏼 В здоровом теле — здоровый дух», «Папа, мама, я_ спортивная семья 👪!!!», «Спортивная семья!», «Молодец, Татьяна! Всех к спорту приобщила👍💪💪💪😍😍📸А муж-на зависть - завистникам, на счастье-вам», «Нормальный дятька! С семьей, отдыхает! Молодцы! Добра и мира! Желаю Вам долгих лет жизни! Семейного счастья!», «Спортивный папа! Талантливый человек талантлив во всем».

Напомним, Татьяна Навка познакомилась с Дмитрием Песковым в 2010 году. В 2014 году у них родилась дочь Надежда, а 1 августа 2015 года пара сыграла свадьбу.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)