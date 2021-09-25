Диктофон в спальне и никакого интима: отец Бритни Спирс много лет позволял себе лишнего

Власов рассказал, что во время работы пытался узнать, зачем певице охрана 24 часа в сутки, на что ему отвечали, что телохранителей нанял отец Спирс, а не она сама.

«Ее собственный телефон и ее личные разговоры так часто использовались, чтобы контролировать ее», — добавил Алекс.

Власов также утверждает, что Эдан Йемин установил звукозаписывающее устройство в спальне Бритни. На пленке, длительностью около 180 часов, записано все, что происходило в комнате, когда певица находилась там одна, с детьми или своим парнем. Он также отмечает, что за несколько дней до того, как Спирс должна была встретиться со своим адвокатом по поводу отмены опекунства, Йемин попросил удалить аудиозапись, но оставил копию.

Громкое выступление Бритни в суде повлияло на многих людей, в разное время работавших на нее и Джейми Спирса. Бывшие сотрудники заявили, что готовы поддержать певицу и нарушить соглашения о неразглашении, если это понадобиться.