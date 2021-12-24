В состоянии больного коронавирусом Тимура Батрутдинова наметились улучшения

Как сообщает телеграм-канал Mash, Тимур, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Степень поражения легких снизилась. Однако не все так радужно: у комика упала сатурация (уровень содержания кислорода в крови) до 95%. Это связано с тем, что немного увеличились очаги поражения в верхней части легких.

Медики назначили Тимуру гормональную терапию, чтобы его состояние улучшилось.

Бывший участник шоу «Холостяк» заболел 9 декабря, изначально он жаловался только на кашель и слабость. Затем его состояние ухудшилось, что привело к госпитализации.