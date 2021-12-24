В состоянии больного коронавирусом Тимура Батрутдинова наметились улучшения
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Фото: instagram.com/timurbatrutdinov/
Как сообщает телеграм-канал Mash, Тимур, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Степень поражения легких снизилась. Однако не все так радужно: у комика упала сатурация (уровень содержания кислорода в крови) до 95%. Это связано с тем, что немного увеличились очаги поражения в верхней части легких.
Медики назначили Тимуру гормональную терапию, чтобы его состояние улучшилось.
Бывший участник шоу «Холостяк» заболел 9 декабря, изначально он жаловался только на кашель и слабость. Затем его состояние ухудшилось, что привело к госпитализации.
Напомним, что комик был доставлен 18 декабря в одну из московских больниц. КТ, которое провели сразу после поступления в больницу, показало 25–50 процентов поражения легких, состояние Тимура Батрутдинова медики назвали среднетяжелым.
Фото: GobalLookPress, Instagram