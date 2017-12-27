Самочувствие Олега Табакова улучшилось, утверждают инсайдеры.

Сегодня, 1 января, СМИ порадовали россиян новыми сообщениями о состоянии здоровья Олега Табакова. Мужчина пришел в сознание, у него нормализовалась температура, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он начал узнавать родных. Сейчас он находится в Первой городской больнице имени Пирогова, Марина Зудина и родственники дежурят в палате.

«Врачи сообщают, что сознание актера остается ясным, но он жалуется на боль в области легких, где установлен дренаж. Сейчас медики делают все возможное, чтобы самочувствие Олега Павловича окончательно пришло в норму, а признаки болезни исчезли», — пишет «СтарХит» со ссылкой на канал «Рен ТВ».

Напомним, что Олег Павлович попал в больницу в конце ноября с запущенным воспалением легких. Помимо этого, врачи диагностировали сепсис. Долгое время они боролись за стабилизацию состояния артиста — мужчину даже вводили в контролируемую кому.

Надеемся, что совсем скоро легендарный актер снова будет радовать всех своей активной творческой деятельностью.

Фото: globallookpress