В смерти дочери Владимира Конкина обвинили хозяйку спортклуба

Расследование по делу о гибели единственной дочери звезды сериала «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина дошло до предъявления обвинения. Главным фигурантом оказалась владелица фитнес-центра, в бассейне которого в прошлом сентябре утонула София Конкина.

Как сообщает «МК», дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что 32-летнюю клиентку можно было бы спасти, если бы в центре был врач и медицинский кабинет. Однако в спортивном клубе их не оказалось. При этом сообщается, что предпринимательницу не раз предупреждали о необходимости организовать работу медслужбы.