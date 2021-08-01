В смерти дочери Владимира Конкина обвинили хозяйку спортклуба
Расследование по делу о гибели единственной дочери звезды сериала «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина дошло до предъявления обвинения. Главным фигурантом оказалась владелица фитнес-центра, в бассейне которого в прошлом сентябре утонула София Конкина.
Как сообщает «МК», дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что 32-летнюю клиентку можно было бы спасти, если бы в центре был врач и медицинский кабинет. Однако в спортивном клубе их не оказалось. При этом сообщается, что предпринимательницу не раз предупреждали о необходимости организовать работу медслужбы.
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Фото: Instagram
Обвиняемая себя таковой не считает. Хозяйка клуба уверена, что София Конкина скончалась не на территории фитнес-центра, а в больнице. Чтобы доказать это, она решила прибегнуть к независимой экспертизе, которую проведет сторонняя организация.
Также известно, что представители семьи погибшей будут настаивать на взыскании компенсации. После гибели Софии Конкиной ее дочь осталась сиротой, поэтому родственники постараются получить сумму для обеспечения девочки всем необходимым.
Напомним, что ранее семья Конкиной выдвигала версию о том, что ее могли убить. Ходили слухи(«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») об отравлении. В покушении на жизнь Софии Конкиной подозревали ее сожителя, однако версия о его причастности не подтвердилась.
Фото и видео: Instagram; Facebook
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