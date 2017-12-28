«В сказку верь»: Татьяна Навка и ее дочь Саша Жулина снялись в добром новогоднем клипе
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Татьяна Навка и ее старшая дочь поддержили детей из школы талантов «Я».
Татьяна Навка и ее старшая дочь Саша Жулина поучаствовали в съемках новогоднего видеоклипа на песню «В сказку верь» — саундтрек к ледовому шоу «Руслан и Людмила». Олимпийская чемпионка, активно поддерживающая школу талантов «Я», сыграла роль волшебницы, впустившей в наш мир настоящую новогоднюю сказку. Ее дочь исполнила песню совместно с воспитанниками заведения.
Продюсером клипа выступила Светлана Лустина — основательница школы, недавно отметившей юбилей в кругу друзей-артистов в цирке танцующих фонтанов «Аквамарин». Именно она на площадке передала дух наступающего Нового года. В съемках также приняла участие дочь Светланы Василиса.
Премьера клипа планируется в канун Нового года.
Фото: архивы пресс-служб