Татьяна Навка и ее старшая дочь поддержили детей из школы талантов «Я».

Татьяна Навка и ее старшая дочь Саша Жулина поучаствовали в съемках новогоднего видеоклипа на песню «В сказку верь» — саундтрек к ледовому шоу «Руслан и Людмила». Олимпийская чемпионка, активно поддерживающая школу талантов «Я», сыграла роль волшебницы, впустившей в наш мир настоящую новогоднюю сказку. Ее дочь исполнила песню совместно с воспитанниками заведения.