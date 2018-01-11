35-летняя Ирина Дубцова записала забавный видеоответ критикам.

На днях Ирина Дубцова опубликовала в своем блоге фото, на котором она запечатлена в купальнике и длинной накидке. Певица отдыхает сейчас с сыном Артемом в Таиланде. Но подписчики признали фигуру серьезно похудевшей за последнее время звезды неидеальной, забросав ее неприятными комментариями.

На вопросы поклонниц о том, как удалось похудеть артистке, они начали отвечать за нее: «Да никак, фотошоп рулит!))) только показывали концерт в декабре снятый!)))) Ирина там конечно очень большая...», «Фотошоп стопудов», «Пупок как то высоко,почти между ...)».

Ирина довольно грубо, но с юмором ответила на критику: «Идите уже.... на работу, любительницы обосрать. Желаю вам поправиться в районе мозга, а в его центре, отвечающем за злобу, — поХУдеть. Я песни пишу, а не моделью работаю. Пойду пожру. Еще 15 дней моей #фотожопы вам, мои талантливые "красавицы» с любовью". К своему посту она добавила хештег #хрюхрю.