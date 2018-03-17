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В Сети восхищаются красотой сестры Елены Исинбаевой

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Елена Исинбаева с сестрой Инессой
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Экс-спортсменка Елена Исинбаева опубликовала в своем микроблоге селфи с сестрой Инессой.

Елена Исинбаева крайне редко фотографируется со своими близкими, но на днях олимпийская чемпионка сделала исключение и выложила в Сеть снимок с сестрой Инессой.

Подписчики Елены оставили массу восторженных комментариев: «Как вы похожи, и обе настоящие красотки», «Инесса просто космос», «Безумно красивые сестры, рада, что вы дружите».

Напомним, недавно Исинбаева во второй раз стала мамой, родив супругу Никите Петинову сына. Имя малыша Елена пока не называет. Также спортсмены воспитывают 3-летнюю дочь Еву.

Фото: Instagram

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