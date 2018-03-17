В Сети восхищаются красотой сестры Елены Исинбаевой

Подписчики Елены оставили массу восторженных комментариев: «Как вы похожи, и обе настоящие красотки», «Инесса просто космос», «Безумно красивые сестры, рада, что вы дружите».

Напомним, недавно Исинбаева во второй раз стала мамой, родив супругу Никите Петинову сына. Имя малыша Елена пока не называет. Также спортсмены воспитывают 3-летнюю дочь Еву.

Фото: Instagram