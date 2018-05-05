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В Сети появилось видео со свадьбы Ольги Бузовой

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Фото из Instagram Ольги Бузовой
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На днях 32-летняя Ольга Бузова заинтриговала поклонников свадебными снимками. А сейчас подоспело и видео.

Ольга Бузова — мастерица запутывать и интриговать. Недавно она опубликовала фото в свадебном платье и намекнула, что уже нашла свое счастье и собралась замуж. А вчера вечером в Сети появился видеоролик с торжества — в нем Ольга в том же подвенечном наряде сидит за длинным столом, поставленным на съемочной площадке проекта «Дом-2», и рассказывает о своих эмоциях.

«Сегодня я, Ольга Бузова, выхожу замуж. Вся страна ждала этого момента, бродили слухи, собирались сплетни. Но сегодня настал тот день, когда я готова поделиться счастьем со всеми вами. И не спрятать свои чувства, а кричать о них. Друзья, я счастлива. И хочу своим счастьем поделиться», — заявила Бузова.

Впрочем, фолловеры по-прежнему недоумевают, кто же стал женихом Ольги и действительно ли это свадьба, а не постановка. Сейчас звезда находится на Сейшелах, где как раз проходит часть съемок реалити-шоу.

Фото: Instagram

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