В Сети появилось первое фото сына Джорджа и Амаль Клуни

Поклонники предположили, что на снимке малыш Александр. Друзья актера и его супруги не раз отмечали, что мальчик очень похож на своего знаменитого папу. Судя по свежим кадрам, сделанным фотографами, это чистая правда.

Напомним, Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в 2014 году, а в феврале 2017 года стало известно, что пара ждет первенца. 6 июня минувшего года чета Клуни впервые стала родителями.

Фото: instagram, globallookpress