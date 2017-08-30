Кадр опубликован на официальном сайте Королевского дворца Швеции

31 августа стало известно, что шведская принцесса София во второй раз стала мамой. Сегодня на официальном сайте Королевского дворца появилась фотография счастливых родителей с новорожденным малышом. В подписи к снимку указано, что семья принца покинула госпиталь и уже находится в своем доме – Вилле Солбакен.