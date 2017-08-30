В Сети появилось первое фото новорожденного сына принца Карла Филиппа и принцессы Софии
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Кадр опубликован на официальном сайте Королевского дворца Швеции
31 августа стало известно, что шведская принцесса София во второй раз стала мамой. Сегодня на официальном сайте Королевского дворца появилась фотография счастливых родителей с новорожденным малышом. В подписи к снимку указано, что семья принца покинула госпиталь и уже находится в своем доме – Вилле Солбакен.
Напомним, избранница принца Карла Филиппа родила сына в Danderyd Hospital. Мальчик появился на свет ростом 49 сантиметров и весом 3,4 килограмма. Пол ребенка принц Карл Филипп сообщил на специальной пресс-конференции. «Мы невероятно счастливы, малыш очень симпатичный», — поделился с прессой наследник шведского престола.
Стоит отметить, что имя младшего сына герцога и герцогини Вермландских пока неизвестно. Старшего сына пары зовут Александр.
Фото: Sweriges Kungahus, Global Look Press