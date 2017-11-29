Подписчики Таты Бондарчук обсуждают милое семейное фото.

Семейная фотография, под которой Тата Бондарчук поздравила с днем рождения своего супруга Сергея, вызвала немарый резонанс. В Сети обсуждают, на кого похожа подросшая Варя: подписчики супруги ее брата видят сходство с мамой, СМИ пишут о сходстве с папой.

В этом году Варе исполнилось 18 лет. Девушка с особенностями развития постоянно проживает за границей. Отъезд был вынужденным — там, как утверждают ее родители, у нее больше возможностей для развития и комфортной жизни, чем в Москве.

«Я ее балую. Да. Я не скрываю, что я ее очень балую. Она любит пионы и подарки. Я всегда ей привожу много подарков. Она совершенно светлый человек, просто солнечный. Поэтому, когда устаю, не хватает жизненных сил, я прихожу к Варе — и все складывается. У нее отличная память, она мне может стихи книгами целыми рассказывать!», — говорил отец девочки в фильме «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас».

Фото: instagram