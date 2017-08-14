Невестка известной певицы поделилась кадрами с семейного отдыха на Сардинии

7 августа исполнилось 70 лет одной из самых известных отечественных эстрадных певиц — Софии Ротару. Знаменитая артистка отметила юбилей в кругу семьи, а после этого отправилась на отдых в Италию.

Фанаты Софии Ротару обратили внимание на снимки, выложенные невесткой певицы — Светланой Евдокименко — в Instagram. 70-летняя артистка на отдыхе даже без макияжа и прически выглядит безупречно. Летящие платья ярких цветов и солнечные очки — главные атрибуты отпускных аутфитов певицы.

Публикация от Svetlana Evdokimenko (@svetika) Авг 14 2017 в 8:06 PDT

«Просто прекрасная наша София Михайловна», «София Михайловна такая загорелая!Шоколадка!», «Вы прекрасны!», «Любимая, красотка», «Чем-то Монику Беллуччи напоминаете )», «Ну бывают же идеальные люди как вы 😍😍❤», «у одна у нас Богиня в мире,так сказать ангел с небес,вы догадались кто?ну конечно это @sofiarotaru.official София Михайловна вы просто Космос 🚀 💋💋💋», — написали в комментариях к фотографиям восхищенные подписчики.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Авг 16 2017 в 10:15 PDT

А вам нравится, как выглядит София Ротару?

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)