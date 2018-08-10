В Сети появились новые подробности развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко — одна из самых обсуждаемых тем за последние несколько дней. СМИ сообщали, что артистка намерена отсудить у супруга 80% нажитого имущества, в числе которого десять квартир в элитных столичных ЖК. Сотрудник адвокатского бюро «Забралова, Крылова и партнеры», представляющий в суде интересы истицы, в разговоре с BFM опроверг эти данные.

«Как можно заявлять о требовании 80 процентов имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57 процентов», — заявил адвокат, уточнив при этом, что семь процентов — это половина стоимости имущества, «выведенного» Евгением Вагановичем из семейного бюджета.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся спустя 33 года брака. В качестве одной из причин развода называют роман 72-летнего юмориста и его 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой. СМИ уверены, что молодая ассистентка артиста — точная копия его супруги в молодости. По слухам, Евгений Ваганович занялся спортом и завел Instagram именно благодаря влиянию Татьяны. Отметим, инсайдеры также говорят о том, что Брухунова беременна от Петросяна.