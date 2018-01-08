В официальном Instagram Кенсингтонского дворца опубликованы свежие снимки маленькой дочки принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцессы Шарлотты.

Молодая британская королевская семья отмечает важное событие — принцесса Шарлотта пошла в детский сад. В честь этого мама малышки Кейт Миддлтон сделала несколько трогательных снимков, на которых Шарлотта позирует с милым рюкзачком за спиной.

Фотографии уже по традиции были опубликованы в микроблоге Кенсингтонского дворца и к этому моменту набрали более полумиллиона «лайков» каждая.