В Сети появились новые милые фото 2-летней принцессы Шарлотты
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В официальном Instagram Кенсингтонского дворца опубликованы свежие снимки маленькой дочки принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцессы Шарлотты.
Молодая британская королевская семья отмечает важное событие — принцесса Шарлотта пошла в детский сад. В честь этого мама малышки Кейт Миддлтон сделала несколько трогательных снимков, на которых Шарлотта позирует с милым рюкзачком за спиной.
Фотографии уже по традиции были опубликованы в микроблоге Кенсингтонского дворца и к этому моменту набрали более полумиллиона «лайков» каждая.
Напомним, сейчас Кейт и Уильям готовятся стать родителями в третий раз. Кроха, пол которого пока неизвестен, должен появиться на свет в апреле этого года, незадолго до дня рождения своей старшей сестры Шарлотты.
Фото: Instagram, Global Look Press