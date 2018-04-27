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В Сети появились невероятные подробности задержания «Охотника на Пугачеву»

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Более 30 лет назад в Ростове был задержан мужчина, готовивший покушение на Аллу Пугачеву.

У Аллы Борисовны Пугачевой всегда было множество поклонников, но один из них чуть не... убил ее. Еще в конце 70-х житель Ростова-на-Дону по имени Анатолий Нагиев был одержим певицей и готовил на нее покушение, к счастью, сорвавшееся.

«Нагиев несколько раз приезжал в столицу, по крупицам собирал информацию, выяснял круг знакомств Пугачевой, ее распорядок дня, расписание гастролей, приходил на концерты, пытался с ней сблизиться. Что он хотел от Аллы? Думаю, это понятно, учитывая, что в сексуальном плане был нездоров», — рассказал один из бывших оперативников в интервью «Комсомольской правде».

По версии полицейских, однажды Анатолию все же удалось познакомиться с Аллой: «Нагиев раздобыл солидную одежду, купил красивые цветы и проник в гримерную певицы, где представился серьезным человеком. Он высказал восхищение, засыпал комплиментами, она согласилась на встречу, передала свою визитку, где был указан ее домашний адрес». Разумеется, мужчина приехал к дому звезды, однако его остановила консъерж.

«Посмотрев пристально на него, консьержка едва не упала в обморок: в его глазах будто не было глазных яблок. Они стремительно вращались, как «чертово колесо», а затем остановились. Такого ужаса, по ее словам, она не видела никогда», — заявил один из специалистов, работавших с делом Нагиева, в том же интервью.

Анатолий решил уехать в Курск, где у него были родственники, и «сорвался» в поезде. «Он потом рассказывал операм, что в каждой жертве видел Аллу, — вспоминает известный сыщик Амир Сабитов, который в те годы работал замначальником уголовного розыска Ростовской области. — Он был, пожалуй, самым скоростным серийным убийцей в криминальной истории России. Этакий экспресс-Чикатило. Прокололся на кольце, которое снял с руки жертвы, а затем сдал в ломбард. Почти сразу его задержали (это был сентябрь 1980 года) и приговорили к высшей мере наказания».

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

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