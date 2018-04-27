В Сети появились невероятные подробности задержания «Охотника на Пугачеву»

У Аллы Борисовны Пугачевой всегда было множество поклонников, но один из них чуть не... убил ее. Еще в конце 70-х житель Ростова-на-Дону по имени Анатолий Нагиев был одержим певицей и готовил на нее покушение, к счастью, сорвавшееся.

«Нагиев несколько раз приезжал в столицу, по крупицам собирал информацию, выяснял круг знакомств Пугачевой, ее распорядок дня, расписание гастролей, приходил на концерты, пытался с ней сблизиться. Что он хотел от Аллы? Думаю, это понятно, учитывая, что в сексуальном плане был нездоров», — рассказал один из бывших оперативников в интервью «Комсомольской правде».

По версии полицейских, однажды Анатолию все же удалось познакомиться с Аллой: «Нагиев раздобыл солидную одежду, купил красивые цветы и проник в гримерную певицы, где представился серьезным человеком. Он высказал восхищение, засыпал комплиментами, она согласилась на встречу, передала свою визитку, где был указан ее домашний адрес». Разумеется, мужчина приехал к дому звезды, однако его остановила консъерж.