В Сети опубликован новый официальный портрет принца Джорджа
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Наследнику британского престола исполняется четыре года
Сегодня в Великобритании отмечают день рождения принца Джорджа Кэмбриджского — сына герцогини Кэтрин и принца Уильяма. Мальчику исполняется четыре года.
В преддверии праздника в официальных аккаунтах королевской семьи в социальных сетях появился новый портрет юного принца.
Пользователи Сети без ума от принца Джорджа. Мальчик очень эмоционален и улыбчив, а его непосредственность часто становится центром внимания папарацци.
Напомним, принца Джорджа называют «самым известным в мире малышом». Мальчик занимает третье место в линии наследования королевского престола. Кроме него, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают также дочь — двухлетнюю принцессу Шарлотту.
Фото: instagram.com, globallookpress.com