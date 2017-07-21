Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем

Наследнику британского престола исполняется четыре года

Сегодня в Великобритании отмечают день рождения принца Джорджа Кэмбриджского — сына герцогини Кэтрин и принца Уильяма. Мальчику исполняется четыре года.

В преддверии праздника в официальных аккаунтах королевской семьи в социальных сетях появился новый портрет юного принца.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Июл 21 2017 в 2:03 PDT

Пользователи Сети без ума от принца Джорджа. Мальчик очень эмоционален и улыбчив, а его непосредственность часто становится центром внимания папарацци.

Напомним, принца Джорджа называют «самым известным в мире малышом». Мальчик занимает третье место в линии наследования королевского престола. Кроме него, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают также дочь — двухлетнюю принцессу Шарлотту.