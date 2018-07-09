В Сети обсуждают шикарную свадьбу племянника бизнесмена Умара Джабраилова

Последний день лета ознаменовался шикарным свадебным торжеством в честь бракосочетания Ахмеда Джабраилова, племянника скандально известного предпринимателя Умара Джабраилова, и его возлюбленной Хавы Заурбековой. Для почти 400 гостей, приглашенных на свадьбу, были распахнуты двери московского дома торжеств «Сафиса», пользующегося огромной популярностью для проведения подобных грандиозных мероприятий.

Известно, что 18-летняя невеста Ахмада Джабраилова, Хава Заурбекова, прилетела на свадьбу из Грозного на частном самолете. Подвенечный наряд, в котором девушка появилась в «Сафисе» принадлежит перу известного дизайнера Зухара Мурада. Стоимость 45-килограммового платья, в котором невеста даже не могла самостоятельно подняться на второй этаж ресторана (в этом ей помогали несколько помощниц), оценивается приблизительно в 17 миллионов рублей.