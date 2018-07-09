В Сети обсуждают шикарную свадьбу племянника бизнесмена Умара Джабраилова

Последний день лета ознаменовался шикарным свадебным торжеством в честь бракосочетания Ахмеда Джабраилова, племянника скандально известного предпринимателя Умара Джабраилова, и его возлюбленной Хавы Заурбековой. Для почти 400 гостей, приглашенных на свадьбу, были распахнуты двери московского дома торжеств «Сафиса», пользующегося огромной популярностью для проведения подобных грандиозных мероприятий.
Известно, что 18-летняя невеста Ахмада Джабраилова, Хава Заурбекова, прилетела на свадьбу из Грозного на частном самолете. Подвенечный наряд, в котором девушка появилась в «Сафисе» принадлежит перу известного дизайнера Зухара Мурада. Стоимость 45-килограммового платья, в котором невеста даже не могла самостоятельно подняться на второй этаж ресторана (в этом ей помогали несколько помощниц), оценивается приблизительно в 17 миллионов рублей.
Свадьба прошла по чеченским традициям. Как сообщает портал Super.ru, невеста провела практически весь вечер под специальным шатром, позируя для фото с гостями и принимая поздравления от гостей, в то время как жених праздновал вместе с друзьями и братьями. Примечательно, что, кроме чеченских артистов, на мероприятии выступила Надежда Кадышева. Отмечается, что выступление певицы стало подарком для новобрачных — ее сын близко дружит со старшим братом жениха. Среди гостей был замечен возможный преемник Рамзана Кадырова — Адам Делимханов.
Многоярусный торт от «звездного» кондитера Рената Агзамова стал достойным завершением грандиозного торжества.
Стоит отметить, что праздник в московской «Сафисе» стал продолжением торжества, начавшегося в Чечне.
Маленький кусочек нашей свадьбы ! Было настолько тепло , весело , душевно и «чеченски» ( именно так и должны проходить наши свадьбы , где бы мы не жили , а традиции должны оставаться с нами ) , что было не до съёмок ! Спасибо всем кто пришёл и разделил с нами наше торжество ! Дела рез хила ! ❤️❤️❤️ @me_myself_and_ya @_nadezhda__hope_ @imagasheva @_petia @said_milana_ @elina.dagaeva @isma.ansar @mutsalkhanov_bart.dance P.S. Отметила тех кто засветился на видео )
Фото: instagram