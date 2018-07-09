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В Сети обсуждают шикарную свадьбу племянника бизнесмена Умара Джабраилова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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20-летний студент МГУ Ахмед Джабраилов женился на 18-летней Хаве Заурбековой.

Последний день лета ознаменовался шикарным свадебным торжеством в честь бракосочетания Ахмеда Джабраилова, племянника скандально известного предпринимателя Умара Джабраилова, и его возлюбленной Хавы Заурбековой. Для почти 400 гостей, приглашенных на свадьбу, были распахнуты двери московского дома торжеств «Сафиса», пользующегося огромной популярностью для проведения подобных грандиозных мероприятий.

Известно, что 18-летняя невеста Ахмада Джабраилова, Хава Заурбекова, прилетела на свадьбу из Грозного на частном самолете. Подвенечный наряд, в котором девушка появилась в «Сафисе» принадлежит перу известного дизайнера Зухара Мурада. Стоимость 45-килограммового платья, в котором невеста даже не могла самостоятельно подняться на второй этаж ресторана (в этом ей помогали несколько помощниц), оценивается приблизительно в 17 миллионов рублей.

Публикация от @said_milana_

Свадьба прошла по чеченским традициям. Как сообщает портал Super.ru, невеста провела практически весь вечер под специальным шатром, позируя для фото с гостями и принимая поздравления от гостей, в то время как жених праздновал вместе с друзьями и братьями. Примечательно, что, кроме чеченских артистов, на мероприятии выступила Надежда Кадышева. Отмечается, что выступление певицы стало подарком для новобрачных — ее сын близко дружит со старшим братом жениха. Среди гостей был замечен возможный преемник Рамзана Кадырова — Адам Делимханов.

Многоярусный торт от «звездного» кондитера Рената Агзамова стал достойным завершением грандиозного торжества.

Стоит отметить, что праздник в московской «Сафисе» стал продолжением торжества, начавшегося в Чечне.

Фото: instagram

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