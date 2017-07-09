Новое фото в блоге актрисы дало повод для сплетен

В Сети с завидной регулярностью появляются слухи о беременности популярной актрисы Елены Захаровой. Новое фото в Instagram знаменитости не стало исключением для обсуждения. Более того, в последнее время актриса предпочитает выходить в свободных нарядах.

Елена поделилась кадром со съемочной площадки нового фильма Ольги Ланд «Каждому свое». На снимке актриса прикрывает сумкой живот, что натолкнуло подписчиков на мысли об интересном положении Елены.

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) Июл 9 2017 в 2:35 PDT

Вероятно, Захарова вдохновилась примером многих звезд, которые предпочли до последнего не афишировать свою беременность: Полина Гагарина, Ксения Собчак и другие знаменитые мамы использовали различные хитрости для маскировки изменений фигуры.

Напомним, в жизни Елены Захаровой шесть лет назад произошла трагедия — 8-месячная дочь актрисы умерла от менингококковой инфекции. Практически сразу после этого Елена рассталась с отцом ребенка — Сергеем Мамотовым.