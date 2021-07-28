В Сети обсуждают пикантные фото молодого мужа Марины Федункив

У Марины и Стефано пока была только регистрация брака. А свадьбу с гостями они устроят в конце августа, когда артистке исполнится 50. Подробности торжества узнало издание «СтарХит».

«Обещаю, в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу. Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим — муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут», — поделилась новоиспеченная жена.

Марина рассказала, что на свадьбу приедут итальянские родственник Стефано. «В наших отношениях — социализм и равноправие», — добавила она.

Ранее Федункив рассказывала, что познакомилась с будущим мужем в компании общих друзей. И тогда он не подозревал, что Марина известная в нашей стране личность.