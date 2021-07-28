В Сети обсуждают пикантные фото молодого мужа Марины Федункив
В интервью, которое Марина Федункив дала после бракосочетания, она рассказала, что в ее жизни был опыт печальных отношений с мужчинами. В союзе с 37-летним Стефано Маджи актриса надеется обрести долгожданное личное счастье. Кстати, артистка не исключила возможности, что может наконец-таки стать матерью. Она даже рассматривает вариант усыновления малыша.
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Фото: www.instagram.com/marina_phedunkiv
После того как новость о замужестве 49-летней звезды Comedy Woman облетела СМИ, журналисты стали выяснять, кто же такой Стефано Маджи.
И вскоре в Сети всплыли его пикантные фото. На снимках, опубликованных в телеграм-каналах, специализирующихся на жизни звезд, молодой избранник Федункив запечатлен в обнимку со статным господином, которого целует в щеку.
Такое поведение во многих странах Европы считается вполне себе приемлемым. Но публика сразу же стала подозревать неладное и задаваться вопросом: зачем такой брак Марине.
У Марины и Стефано пока была только регистрация брака. А свадьбу с гостями они устроят в конце августа, когда артистке исполнится 50. Подробности торжества узнало издание «СтарХит».
«Обещаю, в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу. Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим — муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут», — поделилась новоиспеченная жена.
Марина рассказала, что на свадьбу приедут итальянские родственник Стефано. «В наших отношениях — социализм и равноправие», — добавила она.
Ранее Федункив рассказывала, что познакомилась с будущим мужем в компании общих друзей. И тогда он не подозревал, что Марина известная в нашей стране личность.
Фото и видео: Instagram
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