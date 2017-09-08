Одна из подписчиц футболиста заявила, что он отец ее ребенка

В Сети появилась информация о внебрачном сыне Дмитрия Тарасова. Одна из подписчиц Instagram полузащитника московского «Локомотива» оставила комментарий под совместной фотографией Тарасова и Анастасии Костенко. «Он женился не по любви, а потому что Оксана (первая жена Дмитрия — прим.ред.) была в положении, о любви там речи не было. Он ни с кем не будет, у него натура такая! Он после рождения дочери завел роман со мной, сын родился, а он прекрасно знает, помогал года 3 а потом мы не нужны стали», — цитирует девушку с ником im_princess36 портал «Дни.ру». Известно, что девушку зовут Лилия Деревщукова и она проживает в Воронежской области.