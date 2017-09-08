В Сети обсуждают новость о внебрачном сыне Дмитрия Тарасова
В Сети появилась информация о внебрачном сыне Дмитрия Тарасова. Одна из подписчиц Instagram полузащитника московского «Локомотива» оставила комментарий под совместной фотографией Тарасова и Анастасии Костенко. «Он женился не по любви, а потому что Оксана (первая жена Дмитрия — прим.ред.) была в положении, о любви там речи не было. Он ни с кем не будет, у него натура такая! Он после рождения дочери завел роман со мной, сын родился, а он прекрасно знает, помогал года 3 а потом мы не нужны стали», — цитирует девушку с ником im_princess36 портал «Дни.ру». Известно, что девушку зовут Лилия Деревщукова и она проживает в Воронежской области.
Стоит отметить, что провокационные комментарии под снимком влюбленной пары исчезли так же быстро, как и появились.
Напомним, первой женой Дмитрия Тарасова была Оксана Осинкина. В 2009 году девушка подарила супругу дочь Ангелину, а в 2011 году брак распался. Спустя год Дмитрий женился на телеведущей Ольге Бузовой. Брак закончился громким разводом в конце 2016 года, а уже в начале 2017 года стало известно имя новой пассии футболиста. Ею стала 23-летняя ростовская модель Анастасия Костенко.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram