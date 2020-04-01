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Копия папы: новое фото подросшей дочери Нюши умилило поклонников

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Семья Нюши

Фото: Instagram

Артистка, находясь в самоизоляции из-за коронавируса, проводит все время с семьей.

Нюша, как и жители многих регионов России, где ввели режим самоизоляции, все время проводит дома с семьей и уделяет все внимание дочери Симбе. И если раньше из-за гастролей и плотного рабочего графика артистка не могла находиться рядом с малышкой каждую минуту, то теперь она наслаждается этой возможностью.

А Instagram Нюша показала новое фото с подросшей дочерью, которое умилило фанатов. Мать с дочерью позировали во время занятия с игрушкой.

«Как на папу похожа», «Какие классные красавицы», «Малышка — папина копия», «Фото такие клевые», «Какие милашки», — написали в комментариях.

Нюша и чиновник Игорь Сивов поженились в 2017-м году. Их дочь родилась в ноябре 2018-го. Год родители не показывали малышку и не называли ее имени. Поклонники гадали: как же назвали девочку. Но реальность превзошла все ожидания. Как только наследница Нюши отметила первый день рождения, артистка шокировала фанатов именем девочки. Тогда многие приняли ее имя Симба за шутку, но все оказалось правдой.

У Игоря Сивова от первого брака есть еще двое сыновей. Многодетный отец все свободное время уделяет и старшим детям и Симбе и часто их берет в семейные с Нюшей поездки.

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Фото и видео: Instagram

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