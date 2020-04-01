Копия папы: новое фото подросшей дочери Нюши умилило поклонников

Нюша, как и жители многих регионов России, где ввели режим самоизоляции, все время проводит дома с семьей и уделяет все внимание дочери Симбе. И если раньше из-за гастролей и плотного рабочего графика артистка не могла находиться рядом с малышкой каждую минуту, то теперь она наслаждается этой возможностью.

А Instagram Нюша показала новое фото с подросшей дочерью, которое умилило фанатов. Мать с дочерью позировали во время занятия с игрушкой.