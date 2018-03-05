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В Сети обсуждают «исчезающий» живот Эмили Ратажковски

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Эмили Ратажковски на вечеринке Vanity Fair Oscar Party
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26-летняя модель и актриса Эмили Ратажковски подлила масла в огонь слухов о своей беременности.

Эмили Ратажковски совсем недавно вышла замуж за своего бойфренда Себастьяна Беара-МакКларда всего через 2 недели после начала романа. Многие поклонники девушки полагали, что столь скоропостижное решение она приняла из-за беременности, однако на свежих фото Эмили округлившегося живота пока не видно.

Тем не менее, на снимках с афтепати «Оскара» самые дотошные интернет-пользователи все-таки разглядели изменившиеся формы звезды — Эмили надела облегающее вечернее платье, на некоторых фото живот действительно есть. Впрочем, вполне может быть, что модель просто набрала пару лишних килограммов.

Сама Ратажковски или ее новоиспеченный супруг пока никак не комментируют информацию о возможном скором пополнении в семье. А как вы думаете, беременна ли Эмили?

Фото: Global Look Press, Getty Images, Instagram

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