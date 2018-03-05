В Сети обсуждают «исчезающий» живот Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски совсем недавно вышла замуж за своего бойфренда Себастьяна Беара-МакКларда всего через 2 недели после начала романа. Многие поклонники девушки полагали, что столь скоропостижное решение она приняла из-за беременности, однако на свежих фото Эмили округлившегося живота пока не видно.

Тем не менее, на снимках с афтепати «Оскара» самые дотошные интернет-пользователи все-таки разглядели изменившиеся формы звезды — Эмили надела облегающее вечернее платье, на некоторых фото живот действительно есть. Впрочем, вполне может быть, что модель просто набрала пару лишних килограммов.