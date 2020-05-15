В Сети обсуждают фотосессию счастливой Ким Кардашьян с подросшими детьми: «Самые милые малыши»

Ким Кардашьян в интервью признавалась, что всегда мечтала о большой семье, где много детей. Сейчас их у нее с мужем Канье Уэстом четверо: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм. На вопрос, будет ли она еще заводить малышей, Ким откровенно отвечает: «Четверо — это столько, со сколькими я могу управиться».

Во время самоизоляции, когда большая часть человечества из-за коронавируса вынуждена находиться дома, Ким и Канье предоставилась возможность проводить 24 часа в сутки с детьми. И, похоже, они неплохо справляются с этим.

На многочисленных фотографиях, появляющихся в Instagram, Ким с семьей выглядит счастливой. Одну из таких фотосессий Кардашьян с подросшими детьми обсуждают в Сети. Снимки сделали для журнала Vogue.