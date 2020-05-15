В Сети обсуждают фотосессию счастливой Ким Кардашьян с подросшими детьми: «Самые милые малыши»
Фото: Instagram
Ким Кардашьян в интервью признавалась, что всегда мечтала о большой семье, где много детей. Сейчас их у нее с мужем Канье Уэстом четверо: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм. На вопрос, будет ли она еще заводить малышей, Ким откровенно отвечает: «Четверо — это столько, со сколькими я могу управиться».
Во время самоизоляции, когда большая часть человечества из-за коронавируса вынуждена находиться дома, Ким и Канье предоставилась возможность проводить 24 часа в сутки с детьми. И, похоже, они неплохо справляются с этим.
На многочисленных фотографиях, появляющихся в Instagram, Ким с семьей выглядит счастливой. Одну из таких фотосессий Кардашьян с подросшими детьми обсуждают в Сети. Снимки сделали для журнала Vogue.
«Ты такая счастливая и благословенная, Кими», «Самые милые дети», «Вы только посмотрите на этих малышей!», «Такие красивые», «Милота», «Псалм так любит улыбаться», — полетели в адрес Ким и детей комментарии с приятными словами.
Ким Кардашьян уже третий раз в браке. И только с Канье Уэстом, замуж за которого она вышла в мае 2014 года, она обрела настоящее женское счастье. Двоих детей — Норт и Сэйнта Кардашьян выносила сама, но у нее возникли проблемы со здоровьем и врачи запретили ей еще рожать. А Канье хотел больше малышей. Поэтому супруги дважды прибегали к услугам суррогатных мам: так появились на свет Чикаго и Псалм.
Фото и видео: Instagram
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