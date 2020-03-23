В Сети обсуждают фото счастливой Юлии Высоцкой с супругом: «Такие красивые и так похожи!»

Однако поклонники наравне с идеей Кончаловского принялись обсуждать счастливых супругов на фото, отметив, что с годами они становятся все более похожими.

«Какая же вы красивая пара!», «Вы цветете вместе», «Юлия, какая вы красивая», «Вы так похожи», — написали Юлии Высоцкой и Андрею Кончаловскому в комментариях.