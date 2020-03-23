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В Сети обсуждают фото счастливой Юлии Высоцкой с супругом: «Такие красивые и так похожи!»

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский женаты с 1998 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Актриса и телеведущая опубликовала в Instagram черно-белый снимок с мужем Андреем Кончаловским и получила немало комплиментов.

Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками фотографией с супругом — режиссером Андреем Кончаловским. Актриса рассказала, что ее супруг задумал реализовать новый проект, но без помощи подписчиков ему не обойтись.

Однако поклонники наравне с идеей Кончаловского принялись обсуждать счастливых супругов на фото, отметив, что с годами они становятся все более похожими.

«Какая же вы красивая пара!», «Вы цветете вместе», «Юлия, какая вы красивая», «Вы так похожи», — написали Юлии Высоцкой и Андрею Кончаловскому в комментариях.

Напомним, режиссер старше жены на 36 лет. Они познакомились, когда Юлия была студенткой. У Кончаловского и Высоцкой есть двое детей: 20-летняя Мария и 16-летний Петр.

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Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

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