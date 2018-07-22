В Сети обсуждают фото 62-летней Ларисы Долиной без макияжа

В Сети появилось фото знаменитой певицы Ларисы Долиной, сделанное в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. 62-летняя артистка посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в компании внучки Саши. Интернет-пользователи обсуждают свежий и отдохнувший вид Долиной.
На «Лайма. Рандеву. Юрмала» Лариса Долина пришла в свободном черном платье и босоножках со шнуровкой. Несмотря на отсутствие макияжа, артистка выглядела моложе своего возраста. Платье необычного кроя позволило разглядеть одну из татуировок знаменитой певицы. Напомним, у Ларисы Долиной их четыре — цветок лотоса на пояснице, красная роза с пуантами на плече, сакура на щиколотке и портрет любимой кошки на внутренней стороне правой руки.
Портал Dni.ru, опубликовавший фотографии, отметил, что внучка знаменитой артистки была не слишком рада встрече с фотографами. Шестилетняя Саша начала капризничать, но бабушка ее успокоила: «Не хочешь сниматься? Как я тебя понимаю! Я всю жизнь от этого страдаю. Даже на курорт приехала, но пресса и тут нашла меня».
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, starface