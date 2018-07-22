В Сети обсуждают фото 62-летней Ларисы Долиной без макияжа

Портал Dni.ru, опубликовавший фотографии, отметил, что внучка знаменитой артистки была не слишком рада встрече с фотографами. Шестилетняя Саша начала капризничать, но бабушка ее успокоила: «Не хочешь сниматься? Как я тебя понимаю! Я всю жизнь от этого страдаю. Даже на курорт приехала, но пресса и тут нашла меня».

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, starface