В Сети обсуждают эротическую фотосессию Ксении Собчак

Сегодня Ксения Собчак практически образец для подражания — счастливая жена и мама полуторагодовалого сына. Однако чуть более десяти лет назад телеведущая и журналист старалась соответствовать образу «блондинки в шоколаде».

В Сети всплыли кадры из фотосессии, в которой Собчак приняла участие в 2005 году. На снимках, опубликованных фотографом Асланом Ахмадовым, Ксения позирует в откровенном нижнем белье. Томные позы модели, БДСМ-атрибутика и красавцы-мужчины только повышают градус пикантности кадров.