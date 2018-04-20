В Сети обсуждают эротическую фотосессию Ксении Собчак

Сегодня Ксения Собчак практически образец для подражания — счастливая жена и мама полуторагодовалого сына. Однако чуть более десяти лет назад телеведущая и журналист старалась соответствовать образу «блондинки в шоколаде».
В Сети всплыли кадры из фотосессии, в которой Собчак приняла участие в 2005 году. На снимках, опубликованных фотографом Асланом Ахмадовым, Ксения позирует в откровенном нижнем белье. Томные позы модели, БДСМ-атрибутика и красавцы-мужчины только повышают градус пикантности кадров.
Пользователи Сети оценили мастерство фотографа, однако, они уверены, что такие кадры для экс-кандидата в президенты России выглядят весьма абсурдно.
Стоит отметить, что Ксения Собчак не стесняется своего прошлого. Более того, она воспринимает прожитое лишь как определенный опыт и даже готова откровенно ответить на вопросы, которые могут возникнуть у ее сына Платона.