В Сети обсуждают «эксклюзивное платье» Ольги Бузовой за 5 миллионов

Несколько дней назад в Москве состоялся гала-ужин музыкальной премии телеканала «МУЗ-ТВ», на котором были объявлены имена артистов, которым предстоит в этом году побороться за заветную «тарелку». Среди гостей вечера была Ольга Бузова, которая восхитила публику длинным полупрозрачным платьем, расшитым блестками. Поющая телеведущая отметила в Instagram, что эксклюзивный наряд создан Валентином Юдашкиным.
Однако внимательные подписчики звезды вспомнили, что годом ранее в этом же платье щеголяла экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова. Певица выступала в эксклюзивном наряде на шоу Валентина Юдашкина. «Платье всегда создает настроение.😎Еще минуту назад чувствовала себя простуженно и слабо, но надев его и выйдя на сцену, забыла обо всем на свете. 😉😁Наверное, теперь придется и по дому в нем ходить, чтобы окончательно прогнать простуду», — восхищалась платьем Татьяна.
Пользователи Сети спорят, кому же из двух звезд это платье идет больше. А вы как думаете?
Фото: архивы пресс-служб, instagram