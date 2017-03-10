В Сети обсуждают «эксклюзивное платье» Ольги Бузовой за 5 миллионов

Однако внимательные подписчики звезды вспомнили, что годом ранее в этом же платье щеголяла экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова. Певица выступала в эксклюзивном наряде на шоу Валентина Юдашкина. «Платье всегда создает настроение.😎Еще минуту назад чувствовала себя простуженно и слабо, но надев его и выйдя на сцену, забыла обо всем на свете. 😉😁Наверное, теперь придется и по дому в нем ходить, чтобы окончательно прогнать простуду», — восхищалась платьем Татьяна.