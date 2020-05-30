В Сети обсуждают 16-летнюю красавицу-дочь Игоря Крутого: «Софи Лорен в юности»
Фото: Instagram Ольги Крутой
Игорь и Ольга Крутые счастливы в браке более двадцати пяти лет. В 2003 году у супругов родилась дочь Александра. Несколько часов назад Ольга показала новые снимки красавицы-дочери и поделилась правилами воспитания: «Нашей Саше сейчас 16, и она ничем не отличается от других тинейджеров в этом возрасте - у нее формируется собственное мнение, появляются свои секреты и ,конечно, она очень оберегает своё личное пространство. Даже фотографии с собой в Инстаграм не всегда разрешает выставлять, хоть мне и очень хочется!😜 Мы стараемся всегда прислушиваться, давать нужную дозу свободы и самовыражения, и самое главное - быть друзьями своей дочке. Самое важное - сохранить доверительные отношения☝🏼Воспитание, на мой взгляд, это не нравоучение, а личный пример. Этот возраст всегда сложный, но все мы были подростками, и нашим родителям наверняка с нами тоже было непросто)».
«Красотка», «Очень красивая, Софи Лорен в юности», «Девочки - красавицы!!!», «Саша превратилась в очень красивую девушку», «Первое фото - картина 19 век)», «Очень красивая!!!!», «У Саши такая природная Красота!!!», «Ольга, все ваши девочки очень красивые», «Ольга, у вас чудесные дети!», «Девочки красавицы, очень все милые. У Сашеньки такие шикарные волосы. Все просто само очарованье. Глаз не отвести», «Все девочки, как на подбор!! Красотки», «Девочки красивые и счастливые у таких замечательных родителей!!!», «Красавица Сашенька, будет ещё краше!», «Сашенька — ваша копия, чем дальше, тем больше», «Обожаю Александру😘очень шармовая девушка!!», «Очень красивые девочки! У Саши прямо иконописная красота», «Сашенька совсем взрослая и похожа на папу, счастливая будет, папина радость и мамина, конечно», «Саша скромная девушка, не вульгарная!» — пишут подписчики.
Александра — не единственный ребенок Игоря Крутого. От первого брака с Еленой Крутой у композитора есть сын Николай, подаривший ему внучек Кристину и Маргариту. Викторию, дочь Ольги от первого брака, Игорь Яковлевич воспитывал как родную, и сейчас с удовольствием делится с подписчиками фото и видео с внучкой Деми-Роуз.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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