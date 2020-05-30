В Сети обсуждают 16-летнюю красавицу-дочь Игоря Крутого: «Софи Лорен в юности»

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Александра — не единственный ребенок Игоря Крутого. От первого брака с Еленой Крутой у композитора есть сын Николай, подаривший ему внучек Кристину и Маргариту. Викторию, дочь Ольги от первого брака, Игорь Яковлевич воспитывал как родную, и сейчас с удовольствием делится с подписчиками фото и видео с внучкой Деми-Роуз.