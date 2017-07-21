Модель спровоцировала слухи о беременности

Накануне Виктория Боня опубликовала в Instagram новое видео, где рассказала о том, что в последнее время ее тянет то на сладкое, то на соленое — и в этом она себе не отказывает.

«После всех этих вкусностей захотелось чего-то соленого. Поэтому поехала в свой любимый ресторан суши. Планирую и там съесть побольше. Интересно, к чему бы это?», — заявила Боня.