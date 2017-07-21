В Сети бурно обсуждают предполагаемую беременность Виктории Бони
Накануне Виктория Боня опубликовала в Instagram новое видео, где рассказала о том, что в последнее время ее тянет то на сладкое, то на соленое — и в этом она себе не отказывает.
«После всех этих вкусностей захотелось чего-то соленого. Поэтому поехала в свой любимый ресторан суши. Планирую и там съесть побольше. Интересно, к чему бы это?», — заявила Боня.
Посмотрев видео, фанаты Виктории заявили, что такой аппетит — верный признак беременности: «Скоро лялечка будет», «В положении:)», «Может,Вы беременны?!», «Беременная», «Беременность, такая штука))».
Другие же пользователи Сети уверены, что звезда просто заедает стресс, вызванный расставанием с отцом своей дочери Алексом Смерфитом: «А может ты стресс заедаешь? Расставание долго отдаётся в душе скорбью ..., это же так тяжело, один на один с болью».
Фото: instagram