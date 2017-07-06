Поклонники спорят, на кого больше похожа малышка

Около четырех месяцев назад Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями. У звездной четы родилась дочь Леа де Сейн. Свою личную жизнь модель и актер предпочитают не придавать огласке, поэтому поклонникам до сегодняшнего дня оставалось лишь гадать, на кого же похожа малышка.

Однако в воскресенье папарацци удалось застать Шейк во время прогулки с дочерью в Лос-Анджелесе. На снимках, которые тут же разлетелись по Интернету, пользователи Сети смогли впервые увидеть лицо Лея де Сейн.

«Как на папу то похожа», «Папина доча», «Ага, в папу», «Она такая милая и очень похожа на Брэдли», - написали фанаты, сойдясь на том, что малышке все же достались папины черты лица. Однако нашлись и те, кто считает, что девочка очень похожа на красавицу-маму.

Фото: instagram.com, globallookpress.com