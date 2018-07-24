В Сеть утекли очень горячие фото Марии Шараповой во время интима с бойфрендом

Мировых звезд обычно повсюду преследуют папарацци, не давая расслабиться ни на минуту. Иногда знаменитости все же позволяют себе забыть о том, что их могут «подловить» в самый неподходящий момент. Так поступила и российская теннисистка Мария Шарапова — вернее, ее новый возлюбленный, британский бизнесмен Александр Гилкс.

Мужчина нежно гладил, а позже и страстно целовал ягодицы Марии, пока та загорала на шезлонге (сейчас пара находится в Италии). Эти «брачные игры» запечатлел некий пронырливый фотограф, и пикантные снимки появились на американском портале TMZ.