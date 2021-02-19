В рейтинге TIME100 Next 2021 не оказалось русских

Журнал Time представил новый рейтинг TIME100 Next 2021. К сожалению, ни одного представителя нашей страны в рейтинге не оказалось.

Авторы списка отметили молодую поэтессу и общественную активистку Аманду Горман, которая выступила на инаугурации Джо Байдена. Появился там и миллиардер-основатель платформы для частных инвесторов Robinhood Владимир Тенев.

Кроме того, в рейтинг вошли много представителей культуры – например, ставший известным благодаря роли лорда Гастингса в «Бриджертонах» актер Редже-Жан Пейдж, звезда нашумевшего сериала про шахматистку «Ход королевы», актриса Аня Тейор-Джой, звезда фильма «Малькольм и Мари» Джон Дэвид Вашингтон, и певица Дуа Липа.

Самому молодому участнику, тикток-блогеру Чарли Д'Амелио, 16 лет

Кроме того, в рейтинг вошла и белорусская политическая активистка Светлана Тихановская, которая оказалась в центре протестного движения против президента Лукашенко.

Ранее стал известен самый богатый россиянин – им стал Владимир Потанин, состояние которого превысило 30 миллиардов долларов.

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