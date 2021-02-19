В рейтинге TIME100 Next 2021 не оказалось русских
Фото: www.instagram.com/johndavidwashington/?hl=ru
Журнал Time представил новый рейтинг TIME100 Next 2021. К сожалению, ни одного представителя нашей страны в рейтинге не оказалось.
Авторы списка отметили молодую поэтессу и общественную активистку Аманду Горман, которая выступила на инаугурации Джо Байдена. Появился там и миллиардер-основатель платформы для частных инвесторов Robinhood Владимир Тенев.
Кроме того, в рейтинг вошли много представителей культуры – например, ставший известным благодаря роли лорда Гастингса в «Бриджертонах» актер Редже-Жан Пейдж, звезда нашумевшего сериала про шахматистку «Ход королевы», актриса Аня Тейор-Джой, звезда фильма «Малькольм и Мари» Джон Дэвид Вашингтон, и певица Дуа Липа.
Самому молодому участнику, тикток-блогеру Чарли Д'Амелио, 16 лет
Кроме того, в рейтинг вошла и белорусская политическая активистка Светлана Тихановская, которая оказалась в центре протестного движения против президента Лукашенко.
Ранее стал известен самый богатый россиянин – им стал Владимир Потанин, состояние которого превысило 30 миллиардов долларов.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото и видео: Instagram Дуа Липа, Джона Вашингтона, Ани Тейлор-Джой
Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!