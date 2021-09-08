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«Стрижка революционерки»: поклонники раскритиковали Валерию за новый образ

53-летняя певица не устает экспериментировать. А главное — совершенно этого не боится. Так и в этот раз артистка удивила подписчиков в Instagram новой прической, которая пришлась по вкусу далеко не всем. Видео она записала в гримерной в перерывах между съемочным процессом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия с известным юристом

Фото: Личный Instagram @valeriya

Валерия все чаще пробует себя в роли ведущей. Так, она основала авторский YouTube-проект «Почему я?». Кроме того, работает над программой «Добрый день с Валерией» на ТВ-3. Рядом с певицей всегда находится супруг и продюсер Иосиф Пригожин, который накануне поделился, что жена буквально пропадает на съемках. Доказательством стал и новый ролик, где артистка перекусывает.

Даже при таком плотном графике певица не забывает о правильном питании и не позволяет себе лишнего. В новом видео она честно рассказала: «В такие дни, когда нормально поесть нет возможности, для меня удобнее всего устраивать разгрузку — больше всего люблю гречневую кашу, совмещая, так сказать, полезное с приятным», — призналась звезда.

Подписчики были впечатлены выдержкой Валерии, но не смогли пройти мимо новой прически и раскритиковали ее новый образ: «Стрижка как у революционерки», «Прическа не фонтан, конечно... Как горшок», — не сдержали обидных комментариев фолловеры.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram