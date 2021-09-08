«Стрижка революционерки»: поклонники раскритиковали Валерию за новый образ
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @valeriya
Валерия все чаще пробует себя в роли ведущей. Так, она основала авторский YouTube-проект «Почему я?». Кроме того, работает над программой «Добрый день с Валерией» на ТВ-3. Рядом с певицей всегда находится супруг и продюсер Иосиф Пригожин, который накануне поделился, что жена буквально пропадает на съемках. Доказательством стал и новый ролик, где артистка перекусывает.
Даже при таком плотном графике певица не забывает о правильном питании и не позволяет себе лишнего. В новом видео она честно рассказала: «В такие дни, когда нормально поесть нет возможности, для меня удобнее всего устраивать разгрузку — больше всего люблю гречневую кашу, совмещая, так сказать, полезное с приятным», — призналась звезда.
Подписчики были впечатлены выдержкой Валерии, но не смогли пройти мимо новой прически и раскритиковали ее новый образ: «Стрижка как у революционерки», «Прическа не фонтан, конечно... Как горшок», — не сдержали обидных комментариев фолловеры.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram