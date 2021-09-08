«Стрижка революционерки»: поклонники раскритиковали Валерию за новый образ

Даже при таком плотном графике певица не забывает о правильном питании и не позволяет себе лишнего. В новом видео она честно рассказала: «В такие дни, когда нормально поесть нет возможности, для меня удобнее всего устраивать разгрузку — больше всего люблю гречневую кашу, совмещая, так сказать, полезное с приятным», — призналась звезда.

Подписчики были впечатлены выдержкой Валерии, но не смогли пройти мимо новой прически и раскритиковали ее новый образ: «Стрижка как у революционерки», «Прическа не фонтан, конечно... Как горшок», — не сдержали обидных комментариев фолловеры.