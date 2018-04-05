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В постели с женщиной: Анфиса Чехова приняла участие в провокационной фотосессии

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Фото из Instagram Анфисы Чеховой
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Жаркие кадры появились в блоге телеведущей.

40-летняя Анфису Чехову считают одной из самых сексуальных телеведущих. Пышногрудая красотка постоянно подтверждает этот статус, публикуя в Instagram горячие снимки, демонстрирующие ее фигуру. Так, на днях в блоге Чеховой появилась серия провокационных снимков с участием Натали Луговских, тренера шоу «Взвешенные и счастливые люди». На фотографиях Анфиса и Натали позируют в одинаковых кружевных комплектах белья, лежа в постели.

В многочисленных постах Анфиса Чехова отмечала, что своим похудением обязана пересмотренным взглядам на жизнь. В подписи к одному из горячих кадров телеведущая вновь затронула животрепещущую тему: «Позировать полуголой рядом с Мисс Олимпия, чьё тело признано лучшим на всех международных конкурсах, с девушкой, упорным трудом создавшей себе идеальную фигуру - решиться далеко не каждая, ведь, в отличие от моей подруги, я не вложила столько усилий в создание своего тела!!! Но я убеждена, что каждая девушка, которая находится в согласии с собой и своим телом, которая научилась его слушать, поддерживать, заботиться о нём, которая взяла на себя полную ответственность за него, которая ценит и уважает не только свои достоинства, но и недостатки, которая не изводит себя бесполезной критикой, а хвалит за любые, даже самые малые достижения...так вот, каждая такая девушка - прекрасна! И может с гордостью носить своё не идеальное, но от этого не менее прекрасное тело!!!!».

Чехова подчеркнула, что любое тело прекрасно: «Я восхищаюсь Наташиной силой воли, спортивным духом, упорством и красотой! Но, я другая, у меня нет спортивных талантов и стального мышечного каркаса, у меня мягкие округлые формы! И я люблю их не только рассматривать в зеркале, но и демонстрировать! Потому, что, вопреки пуританским мнениям, как правило сопровождающих большое количество комплексов и детских психо-травм, НАГОТА- ПРЕКРАСНА!!!! Я не призываю всех раздеваться и бегать по городу, тряся своими прелестями, но хотя бы раз в день, подходите обнаженными к зеркалу и любуйтесь собой, такой, какой вас создала Природа, или Бог, смотря во что вы верите)) Обнаженное тело прекрасно! Ужасным его делают лишь наши комплексы и стереотипы, эти Сорняки, прорастающие в нас и отравляющие наше существование!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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