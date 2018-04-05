В постели с женщиной: Анфиса Чехова приняла участие в провокационной фотосессии

В многочисленных постах Анфиса Чехова отмечала, что своим похудением обязана пересмотренным взглядам на жизнь. В подписи к одному из горячих кадров телеведущая вновь затронула животрепещущую тему: «Позировать полуголой рядом с Мисс Олимпия, чьё тело признано лучшим на всех международных конкурсах, с девушкой, упорным трудом создавшей себе идеальную фигуру - решиться далеко не каждая, ведь, в отличие от моей подруги, я не вложила столько усилий в создание своего тела!!! Но я убеждена, что каждая девушка, которая находится в согласии с собой и своим телом, которая научилась его слушать, поддерживать, заботиться о нём, которая взяла на себя полную ответственность за него, которая ценит и уважает не только свои достоинства, но и недостатки, которая не изводит себя бесполезной критикой, а хвалит за любые, даже самые малые достижения...так вот, каждая такая девушка - прекрасна! И может с гордостью носить своё не идеальное, но от этого не менее прекрасное тело!!!!».