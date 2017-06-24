В поисках лета: самые интересные фото и видео из Instagram звезд за эти выходные
Анна Нетребко приготовила «зеленый салат», а Яна Поплавская похвасталась домашним тортом с клубникой. Сергей Лазарев приехал к маме на шашлыки.
Зелёный салат с киви мятой и лаймом 👍✌️green salad with kiwi, mint and lime 🍋
Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago
Чуток шашлыка.... компьютер для показа масштаба ведра))😂
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
Дарья Мороз вместе с Екатериной Кузнецовой зажгла на танцполе. Ирина Дубцова поделилась фотографиями с рыбалки, а также покаталась на самокате.
Судя по фотографиям российских звезд, этим летом в тренде слитные купальники. Ирина Гринева, Ксения Бородина, Анфиса Чехова и Мария Шумакова поделились с подписчиками сделанными на отдыхе фото в таких купальниках. А Ксения Собчак и Анна Седокова опубликовали фото в бикини.
Кроме того, Анна Седокова показала, как развлекается ее дочь Моника. Дочь Михаила и Виктории Галустян Эстелла тоже любит активный отдых.
Смелость - это у нас семейное ❤️❤️❤️ P.S. Бабушка, у нас все хорошо 😘)))))))) #SuperMonica ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Валерия с супругом Иосифом Пригожиным и сыном Артемием наслаждается природой Швейцарии, а Кэти Топурия публикует фото из Грузии. Екатерина Андреева вновь делится видео из Африки. Ирина Пегова сфотографировалась около озера Абрау в Краснодарском крае.
Утро с животным,входящим в топ -лист самых не красивых животных Африки,всё равно было красивым,да и к тому же гну не на первом месте в этом рейтинге 😜😜😜🐃🐃🐃🐃.Есть и пострашнее 😂😂😂— А где я могу найти кого-нибудь нормального? — Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.Л.Кэрролл. Так что ,по моему мнению и гну-красавчик 👍👍👍🐃🐃🐃😂😂😂 #tanzania #africa #nature #hakunamatata #safari #путешествие #видео #природа #travel #morning #animal #animals #animallovers #animallover #like4like #likeforlike #natgeotravel #video #followme #trip #traveling #holiday #holidays #travelblogger #instatravel #travelgram #traveller #natgeo #traveler #снамиопасноноинтересно
Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)
Гуляем ! Погода шикарная ! Абрау встретило свежестью и зеленью !!!
Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)
Александр Буйнов на отдыхе познакомился с вараном. А Татьяна Навка интригует видео с подписью «Только море и ты».
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
Фото: instagram.com