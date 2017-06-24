Чем запомнились звездные выходные (24-25 июня)

Анна Нетребко приготовила «зеленый салат», а Яна Поплавская похвасталась домашним тортом с клубникой. Сергей Лазарев приехал к маме на шашлыки.

Зелёный салат с киви мятой и лаймом 👍✌️green salad with kiwi, mint and lime 🍋 Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Июн 25 2017 в 9:35 PDT

Чуток шашлыка.... компьютер для показа масштаба ведра))😂 Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Июн 25 2017 в 2:52 PDT

Дарья Мороз вместе с Екатериной Кузнецовой зажгла на танцполе. Ирина Дубцова поделилась фотографиями с рыбалки, а также покаталась на самокате.

Судя по фотографиям российских звезд, этим летом в тренде слитные купальники. Ирина Гринева, Ксения Бородина, Анфиса Чехова и Мария Шумакова поделились с подписчиками сделанными на отдыхе фото в таких купальниках. А Ксения Собчак и Анна Седокова опубликовали фото в бикини.

Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru) Июн 25 2017 в 4:51 PDT

Кроме того, Анна Седокова показала, как развлекается ее дочь Моника. Дочь Михаила и Виктории Галустян Эстелла тоже любит активный отдых.

Смелость - это у нас семейное ❤️❤️❤️ P.S. Бабушка, у нас все хорошо 😘)))))))) #SuperMonica ❤️ Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Июн 24 2017 в 11:24 PDT

Публикация от Виктория Галустян (@viktoriagalustyan_) Июн 24 2017 в 9:08 PDT

Валерия с супругом Иосифом Пригожиным и сыном Артемием наслаждается природой Швейцарии, а Кэти Топурия публикует фото из Грузии. Екатерина Андреева вновь делится видео из Африки. Ирина Пегова сфотографировалась около озера Абрау в Краснодарском крае.

Гуляем ! Погода шикарная ! Абрау встретило свежестью и зеленью !!! Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina) Июн 24 2017 в 8:40 PDT

Александр Буйнов на отдыхе познакомился с вараном. А Татьяна Навка интригует видео с подписью «Только море и ты».

Только море и ты🙈 Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Июн 25 2017 в 9:02 PDT