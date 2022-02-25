В погоне за красотой: Яна Рудковская потратила на пластические операции 2 млн рублей

Звездная блондинка Яна Рудковская тщательно следит за своей внешностью и любые недостатки устраняет, как только заметит их. Так, например, она уменьшила грудь, сделала подтяжку лица и еще некоторые процедуры.

Рудковская довольна хрупкая, миниатюрная девушка. Большая грудь тяготила ее и доставляла дискомфорт, поэтому она решилась на операцию. «Есть люди, у которых генетически большая грудь. Она худенькая девочка, стройненькая, но генетика так распорядилась, что у нее была большая грудь, которая давала нагрузку на позвоночник. Это головные боли, это прострелы в руках. Это очень сложно — носить большую грудь. И Яна — одна из тех, у кого генетически была большая грудь. Мы ей помогли, уменьшили, сделали красивую форму», — рассказал звездный хирург Тимур Хайдаров в шоу «Алена, блин!».