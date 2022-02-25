В погоне за красотой: Яна Рудковская потратила на пластические операции 2 млн рублей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ rudkovskayaofficial
Звездная блондинка Яна Рудковская тщательно следит за своей внешностью и любые недостатки устраняет, как только заметит их. Так, например, она уменьшила грудь, сделала подтяжку лица и еще некоторые процедуры.
Рудковская довольна хрупкая, миниатюрная девушка. Большая грудь тяготила ее и доставляла дискомфорт, поэтому она решилась на операцию. «Есть люди, у которых генетически большая грудь. Она худенькая девочка, стройненькая, но генетика так распорядилась, что у нее была большая грудь, которая давала нагрузку на позвоночник. Это головные боли, это прострелы в руках. Это очень сложно — носить большую грудь. И Яна — одна из тех, у кого генетически была большая грудь. Мы ей помогли, уменьшили, сделали красивую форму», — рассказал звездный хирург Тимур Хайдаров в шоу «Алена, блин!».
Эксперт в области пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили считает, что продюсер делала подтяжки лица. «Рудковская уже в том возрасте, когда есть птоз — обвисание — и без подтяжки не обойтись», — рассказал медик. По его мнению, звезда потратила на пластические операции около двух миллионов рублей.
Фото: Instagram