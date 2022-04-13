В Подмосковье неизвестные обокрали особняк оперного певца Ильдара Абдразакова

Накануне вечером 62-летняя теща оперного певца Тамара Гвилава заявила в полицию. По ее словам, задняя дверь в дом была открыта, поэтому злоумышленникам не составило труда проникнуть внутрь и вынести все самое ценное. В итоге из роскошных апартаментов пропали дорогие часы в количестве 12 штук, различные украшения на круглую сумму, несколько тысяч долларов и евро, а также крупная сумма в рублях, сообщает «Комсомольская правда».

«Предварительный ущерб от действий преступников составил около 2 300 000 рублей, но после точного подсчета сумма ущерба может значительно вырасти», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время полиция проводит проверку. Расследование осложнено тем, что на участке дома и внутри не было ни одной камеры наблюдения и даже сигнализации.