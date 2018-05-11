В плену у любимых мужчин: Юлия Высоцкая поделилась моментом счастья

Около часа назад Юлия Высоцкая поделилась в блоге фотографиями, на которых она буквально светится от счастья. «#попалась #вплену #любимые #передспектаклем #ругайте», — написала она.
В кадре — Андрей Кончаловский и Александр Домогаров. Вместе с коллегами из Театра им. Моссовета они готовятся играть спектакль «Дядя Ваня» в Хайфе, театре а-Цафон.
«Это вы в очереди за билетами на спектакль? ахахаха! !!!», «Домогаров спит или волосы нюхает?», «Александр вдыхает аромат...», «Человек сзади явно в замешательстве)!», «Удачи!!! Дядя Ваня шикарный спектакль. Я тоже смотрела два раза!!!!», «Welcome to Israel!», — комментируют пользователи.
А вы ходите в театр?
Фото: instagram