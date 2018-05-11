В плену у любимых мужчин: Юлия Высоцкая поделилась моментом счастья

В кадре — Андрей Кончаловский и Александр Домогаров. Вместе с коллегами из Театра им. Моссовета они готовятся играть спектакль «Дядя Ваня» в Хайфе, театре а-Цафон.

«Это вы в очереди за билетами на спектакль? ахахаха! !!!», «Домогаров спит или волосы нюхает?», «Александр вдыхает аромат...», «Человек сзади явно в замешательстве)!», «Удачи!!! Дядя Ваня шикарный спектакль. Я тоже смотрела два раза!!!!», «Welcome to Israel!», — комментируют пользователи.

А вы ходите в театр?

Фото: instagram