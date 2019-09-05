В пиджаке, топе — или без? 38-летняя Джессика Альба украсила собой три обложки азиатского Harper's Bazaar

Трудно поверить, но Джессике Альбе 38 лет, она — многодетная мама, воспитывающая 11-летнюю Онор Мари, 8-летнюю Хэвен Гарнер и годовалого малыша Хейса. Все это не помешало ей поучаствовать в съемке для трех обложек Harper's Bazaar Тайвань, на которой она предстала топлес.
Актриса признавалась, что долго боролась со своим телом: она специально морила себя диетами, чтобы не обзаводиться аппетитными формами и не привлекать внимание навязчивых мужчин. Джессике хотелось играть более интересные роли, чем позволяло амплуа глупенькой красотки.
Кажется, ей удалось это сделать, причем без ущерба фигуре. А как считаете вы? Какая из обложек нравится вам больше?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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