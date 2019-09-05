В пиджаке, топе — или без? 38-летняя Джессика Альба украсила собой три обложки азиатского Harper's Bazaar

Актриса признавалась, что долго боролась со своим телом: она специально морила себя диетами, чтобы не обзаводиться аппетитными формами и не привлекать внимание навязчивых мужчин. Джессике хотелось играть более интересные роли, чем позволяло амплуа глупенькой красотки.

Кажется, ей удалось это сделать, причем без ущерба фигуре. А как считаете вы? Какая из обложек нравится вам больше?