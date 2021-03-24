В палату Леры Кудрявцевой заявился мужчина в крови и с безумным взглядом

Жизнь Леры Кудрявцевой спокойной не назовешь. Ранее она упала с лестницы и сломала крестец, переболела коронавирусом, а на днях ее увезли в больницу после того, как она потеряла сознание прямо на съемках.

Как рассказала ведущая, с ней едва не случился инсульт. На этом, однако, ее злоключения не закончились — ночью к ней в палату явился странный гость.

«Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери. Закрываю дверь, и мужик, взявшись за ручку, пытаться ее открыть. У меня есть одна особенность: я от страха всегда молчу. И вот так в полной тишине продолжалась эта схватка между молчащей мной и молчащим мужиком», — рассказала Кудрявцева. Как выяснилось позже, это оказался сосед из палаты рядом. Звезда не пострадала, но очень испугалась.

«Я не помню такого страха вообще, при том что привезли меня из-за моей и так пошатанной психики. Ноги — вата, руки трясутся, в голове кошмары. Представьте, что я думала? Идет чувак меня душить, убивать или типа того», — в ужасе пишет Кудрявцева.