В ожидании двойняшек: Диана Арбенина впервые показала архивное фото с большим животом
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Фото: instagram/ _diana_arbenina
4 февраля детям Дианы Арбениной Марте и Артему исполнилось 12 лет. В самый важный для себя день певица поделилась редким фото — с большим животом.
На первом снимке Арбенина запечатлена на большом сроке беременности. На втором снимке — малыши сразу после рождения, а на последнем — уже взрослые Артем и Марта. «Вот он — вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как 9 месяцев», — написала она в блоге.
Диана тщательно скрывала беременность, а имя отца детей не называет до сих пор, отмечая, что они расстались, а сыну с дочерью пока рано с ним знакомиться. Несколько лет назад даже ходили слухи, что Арбенина не рожала сама, а прибегала к услугам суррогатной матери. Сама артистка опровергала эти домыслы . В одном из клипов Диана снималась уже в положении, но тщательно маскировала изменения фигуры. А вторую половину беременности она провела в США, подальше от глаз фанатов.
Подписчики в комментариях тепло отреагировали на пост Дианы и поздравили ее с днем рождения детей. Под публикацией пишут: «С самым важным и счастливым для вас днем», «Отличные ребята растут», «Самая шикарная фотография», «С днем рождения ваших деток, пусть растут счастливые и радуют вас!».
Фото и видео: Instagram