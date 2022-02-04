В ожидании двойняшек: Диана Арбенина впервые показала архивное фото с большим животом

Диана тщательно скрывала беременность, а имя отца детей не называет до сих пор, отмечая, что они расстались, а сыну с дочерью пока рано с ним знакомиться. Несколько лет назад даже ходили слухи, что Арбенина не рожала сама, а прибегала к услугам суррогатной матери. Сама артистка опровергала эти домыслы . В одном из клипов Диана снималась уже в положении, но тщательно маскировала изменения фигуры. А вторую половину беременности она провела в США, подальше от глаз фанатов.

Подписчики в комментариях тепло отреагировали на пост Дианы и поздравили ее с днем рождения детей. Под публикацией пишут: «С самым важным и счастливым для вас днем», «Отличные ребята растут», «Самая шикарная фотография», «С днем рождения ваших деток, пусть растут счастливые и радуют вас!».