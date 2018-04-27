В отцы годится! 27-летняя Дженнифер Лоуренс встречается с мужчиной вдвое старше нее

27-летней актрисе Дженнифер Лоуренс приписывают роман с 59-летним режиссером Дэвидом О.Расселом. На днях пара попала в объективы папарацци. Инсайдеры сообщают, что знаменитости посетили один из нью-йоркских ресторанчиков и отправились дальше. Судя по кадрам, отношения между Лоуренс и О.Расселом далеки от дружеских: актриса шла с режиссером под руку и светилась от счастья.