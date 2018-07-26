В одних плавках и с веслом: Стас Костюшкин показал, как ублажает жену

«И жена довольная и мышцы в тонусе;)», «Какой гондольер!», «Вези ее извозчик ,по мокрым по морям», «Когда устроил жене праздник», «Молодец, осторожней греби, не урони сокровище своё!», «У вас замечательная семейка, очень смешная:)) Жена улёт, позитив от нее всегда прёт, не хилый:)))», «Класс ,когда с мужем на одной волне», — поклонники восторгаются этой парой.

Стоит отметить, что еще буквально вчера у певца не получалось покорить sup-борд, однако, благодаря Юлии, Стас смог это сделать.