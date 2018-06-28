В одних колготках! 71-летняя Татьяна Васильева поразила интернет-пользователей очень смелым фото

В Сети появился снимок Татьяны Васильевой... в одних колготках и блузке. Звезда кино и театра позирует своему другу Стасу Садальскому, который и опубликовал пикантное фото в своем микроблоге.

«Всех с днем молодежи России, к коей причисляю и нас с Таней Васильевой, ведь молодость — это всего лишь состояние души и юность сердца. Правда, понимаешь это только с возрастом», — подписал снимок Садальский.